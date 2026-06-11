極楽とんぼ山本圭壱（58）が10日、自身のブログを更新。初めて家族4人で散歩をしたことを報告した。「初めての4人散歩の撮影に成功しました」と報告し、妻の元AKB48西野未姫（27）、長女にこりちゃん、長男頑馬（がんば）くんのスリーショットをアップした。続けて「頑馬さんをご自分で力でベビーカーを押したいにこりさん」とにこりちゃんがベビーカーに手を添える、愛らしい写真を披露した。山本は「頑馬さん日光浴でございま