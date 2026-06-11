競走馬育成シミュレーションゲームの金字塔『ダービースタリオン』シリーズ最新作、『ダービースタリオン2』がNintendo Switch 2専用ソフトとして2026年9月24日に発売されることが決定した。 今作ではシリーズ伝統の血統・配合理論を継承しながら、レース表現を大幅刷新。視認性と臨場感を両立した「3Dセルルック」による新たなビジュアルを採用し、各馬の位置取りや展開を把握しやすい「トラッキング表示」を搭載した。実況は