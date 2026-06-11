現地6月14日にフランス・シャンティイ競馬場で行われる仏オークス・ディアヌ賞（G1・芝2100m）を前に、エイダン・オブライエン調教師がオンライン会見に出席。フランス1000ギニーを制したダイヤモンドネックレスについて、「前走後もすべて順調。良馬場ならさらに良いパフォーマンスができると思う」と近況を語った。「特別なクラシック」距離延長についても「以前からこの距離は問題ないと考えていた。不安には思っていない」