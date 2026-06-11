愛知県瀬戸市でタクシーの運転手がナイフのようなものを持った覆面姿の男2人に脅され現金を奪われる事件があり、警察が逃げた男2人の行方を追っています。 警察によりますと、11日午前1時40分すぎ、瀬戸市菱野台でタクシー運転手の男性（33）から「ナイフを突き付けられ、お金を出せと言われた」と110番通報がありました。 男性が配車の予約を受けてタクシー乗り場で待機していたところ、後部座