北朝鮮で個人の自家用車所有が事実上解禁され、急激に普及している。脱北者出身の東亜日報記者、チュ・ソンハ氏が自身のYouTubeチャンネルで明らかにしたところでは、北朝鮮では昨年1年間だけで約9,000台の自家用車が販売され、その大半が平壌に集中している。当局は「自家用乗用車利用法」を新設して法的枠組みを整えたほか、運転免許の取得要件も大幅に緩和しているという。チュ氏によると、昨年の自家用車販売台数は平壌だけで