アメリカのトランプ大統領は、北米3か国の自由貿易協定であるUSMCA＝アメリカ・メキシコ・カナダ協定について、現在の内容での延長には応じない姿勢を示しました。トランプ大統領「協定（＝USMCA）を更新するかは分からない。正直言ってアメリカのほうがずっとうまくやっていて、我々はカナダやメキシコのものは何も必要ない。しかし、彼らはアメリカのもの全てを必要としている」トランプ大統領は10日、アメリカ、メキシコとカナ