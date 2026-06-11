中国工業・情報化部と国務院国有資産監督管理委員会が共同で通達し、「2026年度人型ロボット・エンボディドAI実環境訓練特別行動」を開始した。人型ロボットとエンボディドAIの実際の生産・生活環境への常態的配備、工学的検証、大規模導入を推進し、完全な産業チェーンの構築を加速させる。科技日報が伝えた。同行動では、2026年末までに人型ロボットなどの重点製品について代表的な複数のシナリオで応用検証と常態的配備を先行し