日本では7年ぶりの復活を果たす５代目三菱自動車は2026年5月29日の「新中長期ビジョン発表」にあわせ、新型「パジェロ」を2026年秋に世界初公開すると発表しました。1982年に登場したパジェロは、三菱ジープを源流とする本格クロスカントリーSUVです。乗用車のようなスタイルと高い悪路性能を両立し、同社のフラッグシップとしてブランドを牽引しました。【画像】超カッコいい！ これが新型「パジェロ」です！ 画像で見る！（4