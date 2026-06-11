ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅反落し、前日比953.33ドル安の4万9918.78ドルで取引を終えた。終値としては5月19日以来、約3週間ぶりに節目の5万ドルを割り込んだ。中東情勢を受けた原油高や、米インフレ加速への懸念が広がり、売り注文が膨らんだ。トランプ米大統領は、イランが戦闘終結に向けた交渉に時間をかけすぎたと非