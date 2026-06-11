巨人・田中将大投手（３７）が１２球団勝利と日米通算２０４勝目を懸け、１１日の楽天戦（楽天モバイル）に先発する。移籍２年目で古巣とは初対決。登板前日は敵地で調整し「さまざまな思い出のある球場でまたこうして投げられることをうれしく思います」と気持ちを高めた。楽天の絶対的エースとして１３年のリーグＶ＆日本一に貢献。２４年までの１１年間で数々の歴史を残してきた。仙台のファンに向けて「たくさん背中を押し