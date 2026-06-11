【カンザスシティー（米ミズーリ州）１０日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯第１戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表が１０日、ベースキャンプ地初日のトレーニングを行った。＊＊＊オランダ代表のＤＦファンダイク（リバプール）が森保ジャパンについて言及した。選手を代表してメディア対応に応じた３４歳の世界的ＤＦは、第１戦で対戦する日本について「日曜日（１４日）に非常に難しい試合が待っている、私は心からそう