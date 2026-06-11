NY株式10日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均49918.78（-953.33-1.87%） S＆P5007266.99（-119.66-1.62%） ナスダック25169.50（-509.32-1.98%） CME日経平均先物63490（大証終比：-850-1.34%） きょうのＮＹ株式市場は売りが強まり、ダウ平均は９００ドル超の大幅安となった。イラン情勢に再び警戒感が高まっており、ＩＴ・ハイテク株中心に利益確定売りが強まった。特に半導体