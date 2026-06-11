NY金先物8月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4133.30（-153.10-3.57%） 金８月限は大幅続落。時間外取引では、米国とイランの軍事応酬を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び加速を受けて一段安となった。 MINKABU PRESS