米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 4.135（+0.017） 米10年債4.546（+0.030） 米30年債5.027（+0.031） 期待インフレ率2.343（-0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）はコア指数が前月比で予想を下回る内容だったことから、やや安心感に繋がっている。ただ、ＦＲＢの年内利上げ見通しに変化はない