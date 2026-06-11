オランダ戦に向け調整する遠藤（左から2人目）ら＝ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表は10日、米テネシー州ナッシュビル近郊で気温30度を超す暑さの中、大半を非公開として14日（日本時間15日）のオランダとの初戦へ向けて調整した。公開された練習の冒頭では、事前合宿で別メニュー調整を続けていた遠藤（リバプール）がスパイクを