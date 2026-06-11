◇ア・リーグレッドソックス5―7レイズ（2026年6月10日セントピーターズバーグ）レッドソックスの吉田正尚外野手(32)は10日(日本時間11日)、セントピーターズバーグでのレイズ戦に「6番・DH」で出場。3打数1安打1三振で、出場3試合ぶりの安打を放った。打率は.238。2回の第1打席は右飛、5回の第2打席は右前打、7回の3打席目は空振り三振で、9回に4打席目が回ってきたところで代打を出された。試合は5点差をつけられた