北中米ワールドカップの開幕を直前に、日本テレビ「news zero」では、4人の日本代表選手に注目。前回大会でドイツ、スペインを相手に2得点を挙げた堂安律選手は、優勝へ向けて「ゴールへのこだわり」を強調しました。1日も欠かさないシュート練習と理想の“ハチ”堂安選手といえば、右45度の得意な“堂安ゾーン”からの一発。そんなシュートには『ハチ』の秘訣がありました。まず堂安選手が口にしたのは、ゴールへのこだわり。目標