◎西武・小島が20メートルダッシュでタイムを計測。「3秒を切らんと大学帰すぞ」とハッパをかけた鳥越ヘッドコーチは、2秒937のタイムに「（距離が）近いんじゃないか、今日」。◎この日が27歳の誕生日の西武・西川。来場した浦和学院の吹奏楽部が「バースデーソングを演奏してくれるのでは？」と聞かれると「敵だからないんじゃないですか」。確かに母校・花咲徳栄と浦和学院はライバルですが…。今は味方で、ちゃんと2回に演