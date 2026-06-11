【馬券のツボ】≪ここが買い≫宝塚記念はステイゴールドの直系が強い。メイショウタバルの父ゴールドシップが13、14年連覇。他にも09年ドリームジャーニー、10年ナカヤマフェスタ、12年オルフェーヴルが優勝している。≪ここが心配≫前年の宝塚記念勝ち馬は延べ19頭が出走して【2・3・1・13】の成績。優勝したゴールドシップ、クロノジェネシスは1番人気に応えてV。2番人気以下は【0・2・1・11】と勝ち切れておらず、当日の