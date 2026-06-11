有馬記念以来となる実戦。それは11着に敗れた昨年と同じ臨戦過程だが、レガレイラの最終リハは不安を一蹴する圧巻の動きだった。実戦を想定した3頭併せの2番手で、終始リズムのいい走り。約2馬身追走したロスパレドネス（3歳1勝クラス）を射程に入れて直線を迎えると、四肢をパワフルに回転させて鋭伸。馬なりのままラスト1F11秒2（5F68秒5）をマークし、外ロスパレドネスに1馬身先着、内アルセナール（5歳オープン）と併入した