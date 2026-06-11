G1馬5頭を含む豪華メンバーが集結した上半期の総決算「第67回宝塚記念」の追い切りが10日、東西トレセンで行われた。大阪杯、天皇賞・春と連勝中の昨年ダービー馬クロワデュノールは栗東CWコースで併せ馬。ラスト1F11秒2を馬なりでマークし、良化途上だった先週からの急上昇を印象づけた。史上初の春古馬3冠制覇を狙う。昨年11着に続く参戦となるG1・3勝牝馬レガレイラは、美浦Wコースで活気十分。昨年の有馬記念4着以来でも態勢