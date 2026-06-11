◇交流戦DeNA2―4日本ハム（2026年6月10日エスコンF）DeNAは今季3度目の4連敗で、4試合を残して交流戦の負け越しが決まった。1得点に終わった前夜から打線を組み替え、度会を今季初めて4番に置く新オーダーを試すも機能せず。今季最少タイの3安打で2得点と元気がなく、先発・石田裕も6回1/3を7安打4失点と粘れなかった。8カード連続勝ち越しがなく、借金は4年ぶりとなる8。相川監督は「選手の責任とは思っていない。し