◇交流戦楽天0―7巨人（2026年6月10日楽天モバイル）今月2日に楽天のキャプテンに就任した鈴木大は「監督だけの責任じゃない。僕らのふがいない積み重ねがこういう形になってしまった」と無念さをにじませた。ロッテ時代を含めてプロ15年目で、監督の休養は初めて。それでもナインが絶大な信頼を寄せる36歳は「とにかく前を向いていこうと。自分自身も頑張るし、若い子は責任を感じず、前に前にという思いでやってもらい