中央競馬の上半期を締めくくるグランプリ「第67回宝塚記念」（14日、阪神）の最終追い切りが10日、東西トレセンで行われた。昨年の覇者メイショウタバルはCWコースでラスト1F（200メートル）10秒9と豪快に伸び、万全の仕上がりを誇示。史上3頭目の連覇、初の“父子連覇”へ視界良好だ。先週の安田記念を制した武豊（57）は宝塚記念6勝目に挑む。同レースは11日に出走馬と枠順が決定する。名匠が愛した仁川に歓喜の輪が広がって