◇交流戦西武5―4広島（2026年6月10日ベルーナD）西武の先発・渡辺は白星は手にできなかったが、7回6安打2失点と粘った。3回に名原に2ランを浴び、連続無失点イニングは22回2/3でストップ。それでも「失投を打たれたけど、1点差を守ろうと切り替えた」とリードを守って降板した。この日は昨年に続いて母校・浦和学院（埼玉）の吹奏楽部が来場。野球部の森大監督、3年生部員らもスタンドで観戦する前で熱投を披露し「最