◇交流戦ヤクルト4―8オリックス（2026年6月10日京セラD）ヤクルトは昨年6月以来の6連敗で、交流戦の負け越しが決定した。先発の高橋が毎回走者を背負いながら4回まで1失点と粘りの投球も、5回2死一、二塁から追加点を許すと2番手・荘司も流れを止められず、この回一挙7失点。池山監督は「粘りの投球だったんだけどね」と唇をかんだ。9回にはオスナが4月19日以来の一発となる3号2ランを放つなど、兆しも見えているだ