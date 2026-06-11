優勝争いは順当なら準決勝で対戦するFIFAランク1位のフランスと2位のスペインが軸になる。フランスは前回得点王のエムバペにデンベレ、オリセら攻撃陣が超強力。スペインは故障明けのヤマル次第で4大会ぶりの優勝も夢ではない。連覇を狙うアルゼンチンはメッシがどこまで状態を整えられるか。ポルトガルも41歳のC・ロナウドに加え、バランスが整った布陣で上位を狙う。イングランドはケーンを軸に戦力が充実。ブラジルはビニ