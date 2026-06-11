アマチュア3冠の片岡叶夢（18＝大橋）が10日、東京・後楽園ホールでプロデビュー戦となる54キロ契約6回戦に臨み、アタッチャイ・プラソエトリ（24＝タイ）に3回2分31秒TKOで勝利した。同じくデビュー戦に臨んだアマ9冠の藤木勇我（18＝同）は59・9キロ契約6回戦でウィラ・ミカム（28＝タイ）を2回2分5秒TKOで下し、ともに上々のスタートを切った。