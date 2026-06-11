【馬券のツボ】≪ここが買い≫過去10年、牝馬は【4・1・3・13】と好走が目立つ。16年マリアライト、19年リスグラシュー、20、21年クロノジェネシスと4勝をマーク。単勝回収率173％と馬券的な妙味も十分ある。紅一点レガレイラにも大きな期待がかかる。≪ここが心配≫意外にもルメールとの相性が悪い。2歳時にホープフルSを制したコンビだが、その後は4戦して一度も馬券圏内がない。単勝回収率はルメール以外（北村宏、戸崎）