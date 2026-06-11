■ＢＲＡＮＵ 727円(+100円、+16.0％) ストップ高 ＢＲＡＮＵ [東証Ｇ]がストップ高。10日午後2時ごろ、建設現場における品質・安全管理の信頼性を高める「建設特化型AI制御プロセス」に関する特許を出願したと発表しており、材料視した買いが集まった。同技術は現場の表面的なデータからは判別が困難な品質・安全に関する潜在的なリスクをプロセスの文脈から未然に特定・予防する独自のAI制御システム。技術の核