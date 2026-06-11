世界ボクシング評議会（WBC）は10日、3団体統一世界スーパーフライ級王者だったジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）がWBC同級王座を返上したと発表した。井上尚弥（大橋）の次戦相手候補に浮上するロドリゲスは、13日に米国でWBA世界バンタム級正規王者バルガス（米国）に挑戦。今回の返上でバンタム級“本格参戦”が決定的。1階級差となる尚弥との対決実現が現実味を帯びる。