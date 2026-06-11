◇交流戦ロッテ4―11中日（2026年6月10日ZOZOマリン）ロッテは先発の毛利が、00年の清水直行以来となる球団新人ワーストタイの10失点で3回KO。勝てば勝率5割復帰となる試合では5連敗となった。満塁弾など2発を被弾し、自己ワーストの9安打を浴びた毛利は「このような展開になってしまい申し訳ないです」。サブロー監督は出場選手登録を外すことを明言し「体調とメカニックを整えて帰ってきてもらおうと思ってます」と