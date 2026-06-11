◇交流戦巨人7―0楽天（2026年6月10日楽天モバイル）巨人・橋上監督代行が“監督代行対決”を制した。05〜09年の楽天コーチ時代に指導した塩川監督代行との突然の対決だったが「メンバー表交換の時は軽くあいさつしたけど（試合が）始まってからは考えずに、お互いにやっていたと思う」と振り返った。5月26日から指揮を執って以降は9勝3敗2分けと好調。23年以来の交流戦勝ち越しも決め「いい形で交流戦を終えて、リー