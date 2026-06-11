フィギュアスケート男子で五輪2大会連続金メダルを獲得しプロとして活動する羽生結弦さん（31）と、人気デュオ「ゆず」の特別コラボレーションが実現した。ゆずが東日本大震災15年に合わせて制作したNHKの震災伝承ソング「幾重」に乗せ、自らの振り付けで情感たっぷりの演技を披露した。羽生さんは500回以上も楽曲を聞き込むなど本気の準備を経て、全力で舞った。ポップス独特のリズム感に、フィギュアスケートを溶け込ませた