◇交流戦楽天0―7巨人（2026年6月10日楽天モバイル）楽天は投打で試練の再出発となった。塩川監督代行が新たに指揮を執る中、先発の古謝が上半身の違和感を訴えて1回1失点で降板。打線も戸郷の前に三塁を踏めず、今季5度目の5連敗。59試合目で自力優勝の可能性が消滅し、塩川監督代行は「しっかり受け止めます。もがいて、もがいて本当に打破しないとズルズルいってしまう」と危機感を募らせた。劣勢の中でもファン