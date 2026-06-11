史上最多の48チームが参加する新方式のW杯。スポニチは従来より40試合増えた熱戦の見どころをいち早く紹介する。話題の選手やチームにスポットを当て、11日の開幕戦は開催国メキシコに注目。前回22年カタール大会で連続16強が7大会で途絶えた伝統国がハビエル・アギーレ監督（67）の下で上位進出に挑む。単独最多となる3度目のW杯開催。前回の地元開催だった86年大会では選手として8強入りを支えたメキシコのアギーレ監督は「