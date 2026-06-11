◇交流戦西武5―4広島（2026年6月10日ベルーナD）この男が打席に立てば、必ず熱狂を巻き起こす。まただ。また西武の長谷川が決めた。4―4の延長10回2死二塁。サヨナラの打球が左前へと抜けると球場内は歓喜の渦に包まれた。3試合連続の決勝打で、サヨナラ打は前日に続いて2試合連続。今季7度目のお立ち台では決めぜりふの「マーベラス！」を何度も連呼した。「巡り合わせっていうか、今はそういう時期なのかも…。ちょっ