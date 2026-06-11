【馬券のツボ】≪ここが買い≫24年以降、斉藤崇師＆北村友のタッグは【9・5・0・12】と好成績。中でも1番人気に限れば【7・3・0・2】と勝率58.3％、連対率83.3％を誇る。人気に支持された馬はきっちり結果を出しており、軸としての信頼度は高い。≪ここが心配≫これまで国内で2戦使った後は必ず3カ月以上の休養を取っていたが、今回は中5週。昨年から宝塚記念は開催時期が2週間繰り上がり、春の古馬3冠に挑んだ父キタサンブ