休み明けの不安を一掃した。昨年の有馬記念V以来の実戦となるミュージアムマイルは坂路併せ馬。スピリットライズ（4歳1勝クラス）を2馬身追走する形からラスト1Fで気合をつけられて頭差先着した。4F53秒8〜1F12秒4の時計を確認した高柳大師は「坂路で凄い時計を出す馬ではないので。十分に動けていた」と納得の口ぶり。レーンが稽古をつけた1週前追い（CWコース6F81秒9）の動きと比較して「先週しっかり動かしてもらって、しまい