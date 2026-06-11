復権に手がかかった。朝日を浴びて、24年ダービー馬ダノンデサイルの馬体が黄金色に輝く。安田師を背に放つオーラと威圧感。CWコースを馬なりで流した追い切りで、真っ先に感じさせたのは“余裕”だ。近2走の最終追いは坂路で行っていたが、この日はコースを選択。その理由を指揮官は「先週の追い切りを終えてからの雰囲気から、もう少し人の支配下に置いた方がいいかなという感じがあったので、長い時間緊張感が持てるCWで」