新たに誕生した足柄珈琲茶の「開成版」。あじさいまつり会場でも販売している＝８日、開成町金井島神奈川県の開成町で開催中の「あじさいまつり」に合わせ、足柄茶とコーヒーをブレンドした「足柄珈琲茶」に同町限定版が誕生した。ラベルには町のシンボルであるアジサイなどが描かれており、中いりのコーヒーを使い茶の香ばしさを感じられる仕上がりとなっている。足柄茶の普及に取り組む一般社団法人「茶ラボあしがら」（小田