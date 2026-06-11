敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打2打点でチームの12-3の勝利に貢献した。7回には敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが送られたが、その打席中に撮られた1枚の写真がこの試合の球団のベストフォトに選ばれ、話題に。日本人ファンからも喝采の声が上がった。左翼スタンドに虹がかかっていた。大谷は2-2