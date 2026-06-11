次期Galaxy S27シリーズでは「Galaxy S27 Pro」が新たにラインナップへ加わり、従来の3モデルから4モデル構成になるとみられています。このProモデルは画面サイズがコンパクトでありながら、カメラ性能などはUltraモデルとほぼ同等になると予想されています。 そのGalaxy S27 Proについて、バッテリー容量はS26 Ultraと同等の5000mAhになるとの噂が報じられています。 リーカーのKro氏によれば、Galaxy S27 Proの画面サイズ