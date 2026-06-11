アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜が、11日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）28号の新人発掘企画「YJブルーム」Vol.9に登場する。「えびちゅう」の末っ子、仲村のかわいすぎる表情は必見だ！【写真】その笑顔は惚れてまう…！えびちゅうの末っ子・仲村悠菜SNS総フォロワー数80万人超を誇る、注目のコスプレイヤー・すずらが同誌初表紙に加え、巻頭7ページ＆特別付録グラビアクリアスタンドの大ボリューム掲