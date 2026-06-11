◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天の塩川監督代行は初陣を飾れなかった。１０日の午前１時に三木監督の休養が発表されてから約２０時間後、完封負け。今季５９試合目で早くも自力優勝が消滅した。投打で精彩を欠いての５連敗。試合後、同監督代行は「もがいて、もがいて本当に打破しないとズルズルいってしまう。起きてしまったことは受け止めて、これを糧にしないと