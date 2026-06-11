◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）戸郷（巨）が１４三振を奪い完封勝利。完封は２４年８月１４日対阪神戦以来通算７度目。２ケタ奪三振は、２３年９月８日対中日戦で１１三振を奪って以来通算１０度目。２ケタＫ＆完封は自身初になる。この日は１４奪三振。巨人投手では昨年４月２２日対中日戦で１４Ｋの井上以来。井上は８回１失点で先発途中降板。１試合１４奪三振以