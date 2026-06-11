◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）スポーツ報知評論家の宮本和知氏が「新戸郷」に太鼓判だ。戸郷翔征投手（２６）が５安打、１４奪三振完封で３勝目。チームをセ・リーグ単独首位へ導いた。投手コーチ時代に戸郷を指導した宮本氏はかつてとは異なる右腕の新しい投球スタイルに大きな期待を寄せた。＊＊＊これぞ戸郷といったピッチングだった。２月、キャンプの