【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初練習を行った。＊＊＊この日の全体練習開始前には、８日から合流したＭＦ南野拓実が全体ミーティングの場で話をする場面があったという。チャレンジャー精神で戦うことの重要性などが伝えられ、初のＷ杯に臨