ジューンテイクは坂路単走で4F56秒3〜1F12秒4。6日に実質的な最終追い（坂路4F50秒5）を済ませており、ゆったりと駆け上がった。日比野助手は「感触を確かめる程度。体のバランスは凄く良かった」と報告。海外初遠征だった前走クイーンエリザベス2世Cはまさかの最下位8着。「自分の形にならなかった。得意距離で長く脚を使ってくれれば勝負になる」と巻き返しを期す。