歩様の違和感で天皇賞・春を回避したスティンガーグラスは坂路で単走。4F53秒9〜1F13秒3を刻んだ。友道師は「先週（岩田）望来が乗ってくれて、感触をつかんでくれているので、そこまで無理せずに馬なりでやった」と満足げ。重賞初制覇を飾った前走ダイヤモンドSから6Fの距離短縮については「転厩してきた時のような前進気勢があり、ちょうどいいと思う」と語った。